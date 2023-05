VIDEO. Cum arată un schimb de prizonieri dintre ruși și ucraineni. Kievul spune că a obținut joi eliberarea a 106 de soldați-eroi

Ucraina a obținut joi, 25 mai, eliberarea a 106 soldați în cadrul unui schimb de prizonieri cu Rusia, a declarat șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. Soldații, printre care și opt ofițeri, au fost capturați în lupta pentru orașul Bahmut, scrie Hotnews.

„Fiecare dintre ei este un erou al statului nostru. Mulți dintre cei pe care îi recuperăm din captivitate erau considerați dispăruți. Rudele acestor oameni au trecut prin momente dificile”, a declarat Andrii Yermak.

La momentul redactării articolului nu există date oficiale cu privire la numărul de soldați pe care Rusia i-a primit în schimb de la Ucraina.

Potrivit unor informații vehiculate pe rețelele de socializare, printre soldații eliberați se numără 68 care erau considerați dispăruți. Cel puțin șapte dintre ei au diverse probleme medicale: răni de glonț și șrapnel, arsuri și fracturi, boli cronice agravate. Cel mai în vârstă are 59 de ani, iar cel mai tânăr are 21 de ani.

Pe rețelele de socializare a apărut și un clip, filmat din dronă, cu ceea ce pare a fi schimbul de prizonieri, imaginile fiind distribuite și de un oficial din ministerul de externe ucrainean:

Imaginile, filmate din dronă, arată cum cele două părți au venit la schimbul de prizoniei cu circa 10 blindate, ce au steaguri mari albe arborate.

Este greu de spus cu siguranță care este partea ucraineană sau rusă, în condițiile în care cea mai mare parte a blindatelor par a fi de tip BMP sovietic sau rusesc. De remarcat totuși, că din dreapta vin mulți mai mulți prizonieri, fiind vorba de mai multe zeci de oameni.

Reportedly, this is a prisoner exchange near Bakhmut.

If so, a number of Ukrainians will be safe at home today! pic.twitter.com/o4knOsY0xl

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 25, 2023