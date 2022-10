VIDEO. Cum au ajuns dronele kamikaze „armele răzbunării” lui Putin în Ucraina, similare cu rachetele folosite de Hitler la bombardarea Londrei

De câteva zile, Rusia a lansat o campanie susținută de atacuri cu drone kamikaze, îndreptate în special împotriva orașelor și infrastructurii civile din Ucraina. Astfel de atacuri au vizat recent capitala Ucrainei. Imaginile, aproape ireale, prezintă astfel de drone care survolează capitala ucraineană în căutare de ținte, în timp ce apărătorii ucraineni încearcă cu disperare să le doboare, Astfel de arme au un singur scop: teroarea. Un expert militar a precizat pentru Sky News că atacurile cu drone kamikaze asupra orașelor ucrainene pot fi comparate cu cele ale rachetelor V1 și V2 folosite de armata lui Hitler pentru bombardarea Londrei, în al Doilea Război Mondial. Astfel, dronele kamikaze primite cadou de ruși de la iranieni au devenit noile „Vergeltungswaffe” – „armele răzbunării” lui Putin, folosite pentru terorizarea populației civile din orașele ucrainene.

„O astfel de dronă e o armă a terorii, similară mai degrabă rachetelor V1 și V2 din al Doilea Război Mondial, destinate special pentru a semăna teroare – așa cum au și făcut, de altfel – în acea perioadă cumplită de la sfârșitul războiului”, a declarat analistul Forbes McKenzie.

an Iranian drone flying over Kiev, was shot down pic.twitter.com/refkVKugFn — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) October 17, 2022

Rachetele folosite de Hitler pentru bombardarea Londrei – în special modelul V1 – terorizau populația civilă inclusiv prin zgomotul inconfundabil al motorului, zgomot care, atunci când se oprea, vestea căderea iminentă a rachetei peste un cartier de locuințe.

Populația civilă din orașe ucrainene precum Kiev, Vinița, Odesa sau Zaporojie este acum bombardată cu noi „arme ale terorii” – drone kamikaze de producție iraniană furnizate în cantități generoase de către guvernul iranian pentru armata rusă.

Ce este, mai exact, o „dronă-kamikaze”. Rusia a cumpărat din Iran 2.400 de astfel de arme

Dronele folosite de Rusia în Ucraina sunt, cel mai probabil, modelul iranian Shahed-136, rebotezat „Gherani”-2 de către Moscova și folosit de la mijlocul lunii septembrie în acest conflict, transmite BBC.

The wreckage of one of the kamikaze drones that attacked Kyiv this morning pic.twitter.com/JR2i4y7ead — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 17, 2022

Shahed-136/Gherani conține o încărcătură explozivă între 30-50 de kilograme, care detonează la impact și care distruge, automat și drona în sine.

Viteza maximă este de 185 kilometri pe oră iar costul unei drone Shahed este de circa 20.000 de dolari.

Conform CNN, Rusia a achiziționat 2.400 de drone iraniene Shahed.

Dronele-kamikaze, cunoscute și sub denumire de „muniții hoinare”. Cum pot fi doborâte

Astfel de drone kamikaze mai sunt cunoscute în jargon militar și sub denumirea de „muniții hoinare”, în sensul că aceste arme survolează o zonă până în momentul în care primesc comanda să „plonjeze” spre ținta vizată în atac.

More footage of the impact in Kyiv pic.twitter.com/7VXpVhtZRQ — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 17, 2022

Dronele kamikaze iraniene au o anvergura a aripilor de doar 2,5 metri, ceea ce înseamnă că au o amprentă radar mică și sunt astfel dificil de detectat.

Astfel de muniții „hoinare” pot fi doborâte „convențional” prin țintirea lor directă cu armele de foc sau pot fi distruse/bruiate de la distanță cu mijloace speciale de război electronic.

Luni, forțele armate ucrainene au anunțat că au doborât 37 de astfel de dispozitive în doar jumătate de zi.

Pe rețelele sociale au apărut imagini dramatice cu polițiști ucraineni trăgând asupra acestor drone, dar și momentul în care o dronă explodează într-o zonă rezidențială din Kiev.

National Police officers shooting down an Iranian drone. WE NEED AIR DEFENSE! pic.twitter.com/AvdviH6RhE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 17, 2022

Recent, Israelul a promis că va ajuta Kievul cu „informații” pentru a combate pericolul prezentat de dronele iraniene folosite acum de armata rusă la bombardarea orașelor ucrainene.

