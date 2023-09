VIDEO. Cum îi văd comentatorii tv ruși pe Putin și Kim: „Creatori și artiști”. Vor „picta un nou peisaj” în relațiile din Orientul Îndepărtat

Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Kim Jong Un a generat multe discuții și în spațiul public rus. Analiști sau vedete tv și-au împărtășit gândurile cu privire la vizita liderului nord-coreean, potrivit Sky News și Hotnews.

Într-un clip împărtășit de jurnalistul BBC Francis Scarr, analistul rus Yuri Tavrovsky le spune participanților că „nimeni nu știe cum se va încheia această întâlnire”, dar este clar că cei doi lideri vor discuta despre arme, cereale și muncitori.

De asemenea, acesta spune că cei doi lideri sunt „pe deplin împuterniciți” și nu sunt limitați de mandatele de patru sau cinci ani ale parlamentului.

„Aceștia sunt doi – aș spune – creatori, artiști! Împreună, ei vor picta acum un nou peisaj al relațiilor din Orientul Îndepărtat”, spune Tavrovski.

Some of the pundits on Russian state TV are showing unbelievable servility ahead of Putin’s meeting with Kim

"These are two creators, artists!Together they are now going to paint a new landscape of relations in the Far East," says Yuri Tavrovsky pic.twitter.com/Nif63HgglZ

