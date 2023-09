VIDEO. Doi morţi, doi dispăruţi şi oameni blocaţi pe acoperişuri în urma ploilor torenţiale din centrul Spaniei

Doi oameni au murit şi doi sunt daţi dispăruţi în urma ploilor torenţiale care au provocat inundaţii puternice în centrul Spaniei duminică şi luni dimineaţă, ceea ce a dus la închiderea unor drumuri, a liniilor de metrou şi a legăturilor cu trenurile de mare viteză, relatează News.ro.

Ploaia torenţială bruscă a transformat străzile în râuri de noroi care au târât maşini şi coşuri de gunoi în regiunile Madrid, Castilia-La Mancha, Catalonia şi Valencia. De asemenea, în multe zone a căzut grindină.

Serviciile de urgenţă au trimis elicoptere pentru a salva persoanele care s-au refugiat pe acoperişurile caselor lor în zona Toledo, la aproximativ 50 km sud-vest de Madrid.

Două persoane au murit în zona rurală din jurul oraşului central Toledo, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.

“Totul este inundat. Este o nebunie”, a declarat un rezident din Toledo

Unfortunately the threat of a serious flash flooding event across central Spain appears to be materializing. This is Guadamur, Toledo.

În regiunea Madrid, serviciile de urgenţă s-au ocupat de rezolvarea a aproape 1.200 de incidente în timpul nopţii, iar pompierii şi poliţia căutau un bărbat dat dispărut în zona rurală din Aldea del Fresno, la sud-vest de Madrid. Bărbatul era împreună cu fiul său când maşina lor a fost târâtă în râul Alberche de o viitură bruscă. “Minorul a fost salvat după ce s-a urcat într-un copac”, a precizat serviciul de urgenţă din Madrid.



Un alt bărbat în vârstă de 84 de ani a fost dat dispărut în zona Villamanta, la vest de Madrid, fiind târât de un şuvoi de apă şi noroi.

Mai multe drumuri din regiunea Madrid au fost închise, în timp ce şase poduri au fost dărâmate.

În acelaşi timp, mai multe linii de metrou au fost închise în centrul Madridului luni dimineaţa, dar serviciul a fost restabilit ulterior în cea mai mare parte a oraşului şi doar câteva staţii din apropierea râului Manzanares erau încă închise luni în jurul prânzului, a precizat operatorul de metrou Metro de Madrid într-un comunicat.



Unele conexiuni de mare viteză între Madrid şi regiunea sudică Andaluzia au fost reluate, dar trenurile funcţionau la viteze mai mici decât cele normale.

Meteorologii spun că precipitaţiile, deşi încă abundente în unele locuri, se vor diminua în cursul zilei de luni. Luni, Agenţia Naţională de Meteorologie a coborât nivelul de alertă la galben, de la portocaliu şi roşu, duminică.

