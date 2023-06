VIDEO. Două orașe rusești, atacate peste noapte de drone cu rază lungă de acțiune

Două drone cu rază lungă de acțiune au atacat în cursul nopții de joi spre vineri infrastructura de combustibil și energie din regiunea Smolensk, în vestul Rusiei, dar nu au fost raportate persoane rănite sau incendii, a declarat guvernatorul interimar al regiunii, potrivit Hotnews.

Acesta a spus că atacurile au vizat orașele Divasy și Peresna, în apropiere de capitala regiunii Smolensk, la aproximativ 270 km de granița cu Ucraina, dar nu a precizat cine a fost responsabil.

