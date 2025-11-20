VIDEO: Două trenuri s-au ciocnit în Cehia. Salvatorii spun că sunt zeci de victime

Două trenuri, dintre care unul este de mare viteză, s-au ciocnit în Cehia. Echipele de intervenție vorbesc despre zeci de victime. Traficul feroviar este blocat în regiunea în care s-a produs accidentul.

Un tren expres s-a ciocnit joi cu un alt tren de pasageri în sudul Cehiei, în evenimentul feroviar fiind rănite zeci de persoane, au declarat oficialii cehi.

Accidentul a avut loc în apropierea orașului České Budejovice în jurul orei locale 6:20.

Două persoane au fost grav rănite, în timp ce aproximativ 40 au suferit răni ușoare, a transmis serviciul regional de salvare.

Traficul între České Budejovice și Plzen a fost oprit și, în cel mai bun caz, se va relua relua după-amiază, au avertizat autoritățile.

Autoritățile investighează cauza accidentului.

#BREAKING : An express train collided with another passenger train in the southern Czech Republic on Thursday, injuring dozens of people, officials said.



The accident took place near the city of Ceske Budejovice at around 6:20 a.m.



Two people were seriously injured while about… pic.twitter.com/IW71jBosdH — upuknews (@upuknews1) November 20, 2025