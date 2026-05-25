VIDEO Drapelul Republicii Moldova, din nou pe Everest: „A fost foarte greu, dar a fost posibil”

Drapelul Republicii Moldova a fost ridicat pe muntele Everest de Masha Kinash, bloggeriță și antreprenoare din Republica Moldova. Ea a povestit că a ajuns pe vârful Everestului pe 21 mai. „A fost foarte, foarte greu! Dar a fost posibil”, a adăugat femeia.

„Deși a fost foarte, foarte greu! Dar a fost posibil! Pentru prima dată în istorie a fost înregistrat un număr record de ascensiuni în ziua în care am ajuns pe vârf — 274! Acest lucru a creat un trafic incredibil și a mărit timpul petrecut pe munte până la 24 de ore. Adică de două ori mai mult în zona morții. Am reușit. Pe 21 mai, la ora 11:37, după ora Nepalului, am ridicat steagul Moldovei în cel mai înalt punct al lumii! Sunt foarte fericită că am reușit”, a scris ea pe o rețea de socializare.

Femeia se prezintă pe rețelele de socializare drept mamă a cinci copii, antreprenoare, bloggeriță, campioană la karate și prima moldoveancă ce a urcat pe Manaslu, la altitudinea de 8163 de metri.

Vârful Everest este cel mai înalt punct de pe Pământ, cu o altitudine de 8 848 m deasupra nivelului mării. Se află în Munții Himalaya, la granița dintre Nepal și Tibet.

Potrivit Moldova 1, primul moldovean care a reușit să ducă drapelul Republicii Moldova pe Everest este Andrei Carpenco. În mai 2019, drapelul țării a ajuns pe Everest datorită alpinistului Mircea Baciu. În 2021, Olga Țapordei a devenit prima moldoveancă ce a escaladat Everestul.