Donald Trump Jr. s-a căsătorit cu Bettina Anderson în Bahamas, la doar câteva zile după ce şi-au oficializat legătura în Florida, anunţă People.

Cuplul a ţinut o ceremonie intimă pe o insulă privată din Bahamas sâmbătă. Li s-a alăturat un mic grup de invitaţi, inclusiv fraţii mirelui, Ivanka Trump, Eric Trump şi Tiffany Trump, precum şi soţii/soţiile acestora. Familia Bettinei şi câţiva prieteni apropiaţi au fost, de asemenea, prezenţi.

O sursă a declarat pentru PEOPLE: „Bettina şi Don Jr. s-au căsătorit într-o zi glorioasă, într-un loc pe care îl vizitează des.”

Don Jr., în vârstă de 48 de ani, este fiul cel mare al preşedintelui Donald Trump şi al regretatei Ivana Trump, care au fost căsătoriţi între 1977 şi 1990.

Bettina, în vârstă de 39 de ani, este un model şi o persoană din înalta societate, fiind fiica antreprenorului din Florida, Harry Loy Anderson Jr., şi a filantroapei Inger Anderson.

Documentul de nuntă al cuplului din Florida, pe care PEOPLE l-a obţinut vineri, şi pe care cuplul l-a solicitat pe 14 mai, conţine semnăturile lui Don Jr., şi Bettinei. Acesta indică faptul că cei doi s-au căsătorit la domiciliul surorii gemene a Bettinei, Kristina Anderson McPherson, din West Palm Beach, Florida.

Licenţa menţionează, de asemenea, că nunta a fost oficiată de cumnatul Bettinei, avocatul Bradley McPherson,.

O sursă a declarat anterior pentru PEOPLE că Don Jr. şi Bettina speră să aibă o petrecere de nuntă la Casa Albă în viitor. Preşedintele şi prima doamnă Melania Trump vor participa, a spus sursa.

Nu a existat încă o nuntă la Casa Albă în timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald. Ultima nuntă la Casa Albă a avut loc în noiembrie 2022, când nepoata preşedintelui Joe Biden, Naomi Biden, s-a căsătorit cu Peter Neal pe South Lawn. Ultima dată când copilul unui preşedinte s-a căsătorit la Casa Albă a fost în 1971, când fiica preşedintelui Richard Nixon, Tricia, s-a căsătorit cu Edward Finch Cox în Grădina Trandafirilor.

Bettina s-a pregătit pentru nuntă cu o petrecere a burlăciţelor la Mar-a-Lago pe 12 aprilie. Ivanka Trump şi Tiffany Trump au fost prezente, la fel ca şi Marla Maples, mama lui Tiffany şi a doua soţie a lui Donald.

Cuplul a fost văzut pentru prima dată la un brunch în august 2024 şi au fost văzuţi din nou împreună în decembrie 2024, când politiciana s-a alăturat Bettinei la cina de ziua de naştere la popularul restaurant Buccan din centrul oraşului Palm Beach. Ulterior, au fost fotografiaţi plimbându-se împreună pe plajă.

Don Jr. a fost anterior logodit cu prezentatoarea Fox News, Kimberly Guilfoyle. Cei doi nu şi-au anunţat niciodată oficial despărţirea, dar PEOPLE a aflat în decembrie 2024 că Don Jr. şi Anderson se întâlneau de aproximativ şase luni.

După o serie de alte apariţii publice împreună, preşedintele a anunţat oficial logodna fiului său în decembrie 2025.

„De obicei nu-mi lipsesc cuvintele, pentru că de obicei mă exprim foarte bine lamentându-mă”, a spus Don Jr. în timpul unui eveniment la Casa Albă, conform unui videoclip postat de Laura Loomer pe X. „Vreau să-i mulţumesc Bettinei pentru acel cuvânt: «Da».”

Bettina a adăugat că cererea în căsătorie a marcat „cel mai de neuitat weekend”.

Don Jr. a mai fost căsătorit cu Vanessa Trump timp de 12 ani, înainte ca aceasta să depună actele de divorţ în 2018. Fostul cuplu are cinci copii, inclusiv fiica lor, Kai Trump, în vârstă de 19 ani, care este şi jucătoare de golf şi influencer.