Reguli noi la vamă pentru mărfurile care intră în UE prin România din data de 25 mai

Din 25 mai intră în vigoare noi cerințe privind introducerea mărfurilor în România. Serviciul Vamal informează că modificarea principală ține de faptul că, înainte ca marfa să ajungă la frontieră, va trebui transmisă în mod obligatoriu o declarație electronică de siguranță și securitate, numită Declarația Sumară de Intrare (ENS), prin sistemul european ICS2.

Serviciul Vamal precizează că modificările comunicate de Autoritatea Vamală Română vin în contextul implementării fazei 6 a sistemului NCTS și al aplicării prevederilor Convenției privind regimul de tranzit comun. Dacă mărfurile sunt deja însoțite de o declarație de tranzit sau de un carnet TIR emis în Republica Moldova, atunci lucrurile sunt mai simple: deși va fi nevoie de ENS în sistemul ICS2, dar fluxul este mai direct.

În schimb, dacă nu există astfel de documente de tranzit, procedura e mai complexă. Operatorul economic va trebui să transmită mai întâi declarația ENS, apoi să anunțe prezentarea mărfii în sistemul TSD-PN și abia după aceea să depună declarația de tranzit în sistemul NCTS-RO.

Pentru toate aceste procese, este esențial ca firmele să aibă acces activ la sistemul ICS2, ceea ce înseamnă că trebuie să fie pregătite din timp din punct de vedere tehnic și administrativ. Asta presupune, în practică, să aibă un cod EORI, o semnătură electronică validă și conturi configurate corect în sistemele vamale din România.

Autoritățile recomandă operatorilor economici să își organizeze din timp procedurile și să folosească regimul de tranzit comun complet, cu documente depuse corect și traseul declarat din start, pentru a evita întârzieri la frontieră.