VIDEO. Escaladare periculoasă la televiziunile rusești: „Este imposibil să învingi Rusia fără o explozie nucleară. Un război nuclear pare o certitudine”

Propaganda rusă privind folosirea armelor nucleare pare să fi trecut printr-o escaladare periculoasă la televiziunile rusești după ce Vladimir Putin a ordonat miercuri, 21 septembrie, decretarea mobilizării parțiale în Rusia, transmite Hotnews.

„Singurul lucru de care Occidentul se teme astăzi este posibilitatea ca Rusia să folosească armele sale nucleare tactice. În această privință, cuvintele spuse de Vladimir Putin sunt foarte valoroase. Cu toate acestea, în Occident ei se gândesc la ele și analizează care ar fi circumstanțele pentru ca Rusia să folosească un asemenea argument”, afirmă Igor Korotcenko, devenit în ultimele luni analistul militar favorit al televiziunilor rusești.

Vă amintim că Putin a amenințat în discursul susținut miercuri dimineața că Rusia nu va ezita să răspundă la ”șantajul nuclear” pe care pretinde că anumite state membre NATO îl practică față de Moscova.

Printre altele, aceesta a afirmat că „dacă integritatea teritorială a țării noastre este amenințată, vom folosi toate mijloacele disponibile pentru a ne proteja poporul – aceasta nu este o cacealma” în contextul în care Rusia se pregătește să anexeze teritoriile pe care forțele sale armate le-a ocupat în Ucraina.

Într-un mesaj video publicat miercuri după-masa din închisoare, disidentul Alexei Navalnîi a avertizat Occidentul să ia în serios amenințările lui Vladimir Putin în ceea ce privește folosirea „armei nucleare”.

Revenind la emisiunea de la postul TV Rossiya-1, analistul militar Igor Korotcenko a mai afirmat că „Occidentul trebuie să înțeleagă: dacă anumite arme există, tabuurile și limitările asupra folosirii lor ar putea fi ridicate în anumite circumstanțe”.

There was palpable frustration in the Russian media that many in the West misunderstood what Putin said⁠—he was threatening the West, not Ukraine, with nuclear strikes. And so, droves of propagandists have been sent out to tell the West: push us into a corner and everybody dies. pic.twitter.com/quXcMZd7SE

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 23, 2022