VIDEO: Explozie a unei drone marine în Portul Constanța

O explozie a avut loc în Portul Constanța, la scurt timp după ce a fost găsită o dronă marină. Primele informații, furnizate pentru HotNews de către Departamentul pentru Situații de Urgență, spun că nu sunt victime.

Drona maritimă a explodat singură, în dana 78 a portului Constanța, a declarat purtătorul de cuvânt al DSU, Bogdan Toma. Nu a fost rănită nicio persoană, a precizat el.

În urma incidentului, a fost activat planul roșu de intervenție, la ora 10.29, a precizat acesta.

„Nu se știe acum ora la care a avut loc explozia. Ora 10.29 este ora la care a fost activat Planul roșu de intervenție”, a spus reprezentantul DSU.

Cu puțin timp înainte de explozie, presa din Constana a scris că o dronă marină a fost găsită în dana 78 a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare – ARSVOM. Potrivit Focus Press, drona găsită lângă o ambarcațiune ARSVOM, aproape de mal și de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe mare.

„La fața locului au ajuns specialiștii SRI, dar și MApN-ul și se verifică dacă drona ar conține explozibil”, scria publicația înainte de explozie.

„Momentan nu este cunoscută proveniența sau dacă drona, cu o lungime de aproximativ 7-8 metri“, a scris și publicația locală Info Sud-Est.