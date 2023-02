VIDEO. Fostul căpitan al echipei naționale de fotbal a R. Moldova, Igor Armaș, la un pas de o mare tragedie. Un atacant de la FCSB a avut o intrare brutală asupra fostului internațional moldovean: „Igor s-a dezbrăcat în vestiar și plângea de durere”

Fostul căpitan al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, Igor Armaș, a fost la un pas de o mare tragedie, după ce atacantul francez al FCSB, Malcom Edjouma, a avut o intrare de K1 asupra sa.

Malcom Edjouma, autorul „dublei” din partida FC Voluntari – FCSB 1-2, a avut protagonistul unei intrări necumpătate în minutul 82, la 2-0, la un atac al roș-albaștrilor care nu anunța mai nimic. Omul care a înscris ultimele trei goluri ale FCSB-ului în campionat s-a încăpățânat să urmărească un balon aerian, dar nu s-a mai coordonat și l-a lovit pe Igor Armaș, care a început să urle de durere, trasmite Ziarul Național.

„Sunt foarte fericit că am scăpat de faza aia așa simplu. E o fază inexplicabilă! Îl înțeleg pe Radu Petrescu (n.r. – arbitrul de centru), zice că nu a văzut, dar nu înțeleg decizia VAR, că nu s-a implicat, și nu înțeleg gestul lui Edjouma. Cum poți să ridici piciorul așa, să te duci cu crampoanele? Putea să mă desfigureze la cum s-a dus, la ce am pe tot corpul. Pe cap, umăr, tot. Eu zic că e bine acum. Să vedem ce se întâmplă mâine.

N-ai cum să te duci așa, chiar dacă ai cel mai rău dușman acolo. Suntem colegi până la urmă. Nu-mi explic cum să te duci așa!”, a precizat Armaș după meci, la flash-interviul Prima Sport.

Igor Armaș: „Ce să faci cu scuzele?”

„Edjouma nu mi-a zis nimic, am văzut că a venit atunci la mine, dar nu mai gândeam normal atunci. Cred că și-a cerut scuze, dar ce să faci cu scuzele?”, a întrebat Armaș.

Și antrenorul Liviu Ciobotariu a comentat faza care l-a avut în prim-plan pe Armaș, dezvăluind că fotbalistul a plâns în vestiar, după meci.

„De obicei nu comentez arbitrajul, însă este foarte clar că a fost o intrare de K1! Nu am revăzut faza, dar de pe bancă s-a văzut ca o intrare de K1! Chiar dacă ești departe de fază, n-ai cum să nu vezi!

Mă uitam la Igor, plângea în vestiar. OK, poate nu întorceam rezultatul, dar dacă trebuie să iei o decizie, ia-o. Nu din cauza asta am pierdut, dar ca idee… nu se poate! Eu am văzut de pe bancă intrarea, dar tu nu o vezi de la 10-15 metri?

Igor s-a dezbrăcat în vestiar și plângea. Cred că de durere, are semne pe față, piept…”, a punctat Ciobotariu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!