VIDEO. Haos pe aeroportul din Frankfurt, inundat în urma unor ploi puternice. Zeci de zboruri au fost anulate

Ploile abundente care au căzut în unele regiuni ale Germaniei au provocat inundaţii şi au făcut ca zeci de zboruri să fie anulate pe aeroportul din Frankfurt, cel mai aglomerat din ţară şi un important hub european, care a fost paralizat de apa care s-a acumulat pe piste, potrivit imaginilor postate pe reţelele sociale, transmite News.ro.

Cantităţi mari de apă s-au acumulat pe pistă, miercuri seara, iar manipularea la sol a fost suspendată timp de peste două ore, a relatat agenţia germană de ştiri dpa, citată de Associated Press.

Site-ul aeroportului a arătat că aproximativ 70 de zboruri fuseseră anulate până la ora locală 23:00, când în mod normal zborurile sunt oprite pe timpul nopţii, în timp ce 23 de zboruri care se îndreptau spre Frankfurt au fost deviate spre alte aeroporturi.

Pentru joi, pasagerii au fost rugaţi să vină cu cel puţin două ore şi jumătate mai devreme, potrivit Euronews.

Unul dintre cele mai aglomerate noduri aviatice din Europa, aeroportul a fost nevoit să facă faţă consecinţelor unei furtuni puternice care i-a inundat instalaţiile. Potrivit imaginilor postate pe reţelele sociale, pistele de aterizare, căile de rulare şi terminalele au fost invadate de apă.

Sute de mii de călători au rămas blocaţi pe aeroport. Potopul de pe pistă a făcut ca unele persoane să nu poată coborî din avioanele care aterizaseră deja, relatează Deutsche Welle.

