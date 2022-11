VIDEO. Imagini cu impact emoțional puternic. Un fost mercenar al grupului Wagner, ucis cu barosul de către ruși. „Bucătarul lui Putin” recunoaște crima

Pe rețelele de socializare s-a viralizat o înregistrare video cu execuția a unui fost deținut recrutat de grupul Wagner, Evgeny Nuzhin, care s-a predat imediat ce a ajuns pe frontul din Ucraina. Evgheni Prigojin pare că recunoaște că bărbatul a fost executat.

Înainte de a fi strivit capul cu un baros, fostul deținut care s-a alăturat mercenarilor finanțați de Evgheni Prigojin spune că a fost ”răpit la Kiev” și apoi returnat în Rusia într-un schimb de prizonieri de război.

Bărbatul are capul pus pe o cărmidă și legat cu scotci.

Wagner’s Prigozhyn in a Q&A admits to the execution of a captured convict Evgeniy Nuzhin and says he enjoyed the show. pic.twitter.com/6cb6OSaXk1

— Dmitri (@wartranslated) November 13, 2022