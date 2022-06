VIDEO/ Imagini cu operațiunile de salvare din Kiev după atacul cu rachete ale rușilor asupra unor blocuri. O fetiță de 7 ani a fost rănită

O persoană a decedat iar alte șase persoane au fost rănite în urma atacurilor cu rachete ale rușilor asupra unor blocuri și a unei grădinițe din Kiev, Rusia susține că a lovit o fabrică de armament din Kiev.

AFP a publicat o înregistrare video a intervenției pompierilor după atacul cu rachete.

VIDEO: Ukrainian firefighters respond to an early-morning missile strike by Russia on a residential complex in central Kyiv pic.twitter.com/HpoNXzwURD

A Russian missile hit a residential building in Kyiv’s central Shevchenkivskyi District on June 26, partially destroying the last 3 floors of the 9-story building.

The apartment complex was previously attacked in late April, killing journalist Vira Hyrych and injuring 10 people. pic.twitter.com/Q6V7ukMJjk

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 26, 2022