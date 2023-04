VIDEO. În această dimineață, un cutremur puternic a zguduit Rusia

Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,9, a fost înregistrat luni, 3 aprilie, în regiunile costiere ale Orientului Îndepărtat din Rusia.

Seismul s-a produs la o distanţă de aproximativ 44 de kilometri sud de localitatea Petropavlovsk-Kamceatski, pe coasta rusă de la Oceanul Pacific, la o adâncime de 100 de kilometri, potrivit Reuters.

An earthquake with a magnitude of 6.9 occurred near the east coast of the Kamchatka region of Russia. #Russia #earthquake pic.twitter.com/BOfYxKiWUT

— Yorukhun (@yorukhunnn) April 3, 2023