VIDEO. În Odesa a început demontarea gardului din jurul monumentului Ecaterinei a II-a

În orașul Odesa, un gard de lemn din jurul monumentului Ecaterinei a II-a este demontat. Presa locală sugerează că ar fi vorba de începutul procesului de demontare a monumentului, scrie BBC.

La sfârșitul lunii noiembrie, comitetul executiv al Consiliului municipal din Odesa a votat pentru demontarea monumentelor dedicate Ecaterinei a II-a și lui Alexandru Suvorov. Astfel, potrivit sondajului, marea majoritate a cetățenilor au susținut demolarea monumentului.

Înainte de aceasta, monumentul Ecaterinei a II-a a fost stropit în mod repetat cu vopsea, după care sculptura a fost acoperită cu polietilenă neagră. La începutul lunii noiembrie, monumentul a fost complet înconjurat de un gard.

Primarul orașului, Ghennadi Truhanov, după ce a votat în consiliul municipal, a propus crearea unui parc special „al trecutului imperial și sovietic”, unde ar putea fi aduse toate monumentele demontate în oraș.

Până în prezent, compoziția sculpturală este planificată să fie transferată pentru depozitare la Muzeul de Artă din Odesa, relatează CNN.

Monumentul Ecaterinei se numește oficial „Monumentul fondatorilor Odesei”. Acesta a fost ridicat în 1900, conform proiectului arhitectului Iuri Dmitrienko, iar după revoluție, în 1920, a fost demontat. Abia în 2007 a fost restaurat, în timp ce unele organizații publice și Viktor Iușcenko, care deținea funcția de președinte la acea vreme, s-au opus ridicării monumentului.

Ukraine’s #Odesa: the dismantling of the monument to Russian Empress Catherine II has begun. Since Moscow’s invasion, Ukrainian authorities have been removing monuments associated with Russia#UkraineWar pic.twitter.com/mc7A74S9ix

