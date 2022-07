VIDEO/ Incendii în Londra. Pompierii se luptă cu 10 focare în capitala britanică

Marți, 19 iulie, brigada londoneză de pompieri spune că a intervenit la 10 incendii în capitala Marii Britanii, în contextul temperaturilor foarte mari înregistrate aici, transmite Sky News.

Serviciul de pompieri a declarat „incident major” ca răspuns la numărul mare de incendii din Londra.

NEW: London Fire Brigade has just declared a Major Incident in response to a huge surge in fires across the capital today.

This is critical: @LondonFire is under immense pressure. Please be safe.

I’m in touch with the Commissioner and will share updates when I have them.

— Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) July 19, 2022