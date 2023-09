VIDEO. Inundații în nordul Iranului: 20 de persoane au fost rănite

Ploi torenţiale considerate cele mai puternice de un secol au provocat inundaţii în nordul Iranului care s-au soldat cu 20 de răniţi şi au cauzat pagube, anunţă marţi, 19 septembrie, o publicaţie locală, relatează News.ro.

Ploile care sunt frecvente în nordul Iranului, au început duminică. Cel mai afectat oraş este Astara, în provincia Guilan, la malul Mării Caspice.

”271 de milimetri (pe metrul pătrat) au căzut la Astara, o cantitate care nu a mai fost constată de un secol”, anunţă şeful gestionării crizei în provincie, Amir Moradi, potrivit sursei citate.

Cel puţin un pod a fost distrus la Astara, iar echipe de salvare au fost mobilizate pentru a ajuta locuiorii afectaţi.

În 2022, inundaţii s-au soldat cu moartea a cel puţin 96 de persoane în 21 dintre cele 31 de privincii ale Iranului, potrivit unor date citate de presă, citat de News.ro.

Unprecedented rainfall in the past 100 years has led to massive floods in the northern Iranian city of Astara, Gilan Province.#Iran #Nature #Flood #Astara pic.twitter.com/yf4TZbX0GN

— IPNA (@irannewsvideo) September 18, 2023