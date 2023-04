VIDEO. Jack Teixeira, arestat acasă, de FBI. Membrul Grăzii Naţionale din Massachusetts urmează să fie inculpat de divulgare de informaţii clasificate din domeniul apărării

Un membru al Gărzii Naţionale Aeriene din Massachusetts, Jack Teixeira, în vârstă de 21 de ani, o ”persoană de interes” în ancheta cu privire la divulgarea unor documente militare clasificate americane despre Războiul din Ucraina, a fost arestat joi, 13 aprilie, la Dighton, un orăşel rural situat în apropiere de Boston, a anunţat secretarul american al Justiţkiei, Merrick Garland, relatează The Associated Press și News.ro.

Anchetatorii cred că membrul Gărzii, specializat în informaţii, a condus un grup online de discuţii pe care au fost postate documentele.

Garland l-a identificat pe membrul Gărzii ca fiind Jack Teixeira, în vârstă de 21 de ani, şi a anunţat că acesta urmează să fie acuzat de divulgare neautorizată de informaţii clasificate din domeniul Apărări naţionale.

BREAKING: Attorney General Garland announces the arrest of Jack Teixeira in connection with “an investigation into alleged unauthorized removal, retention and transmission of classified national defense information.” https://t.co/R5b8Rbjb8I pic.twitter.com/QSDWbLPSS7

— ABC News (@ABC) April 13, 2023