VIDEO. Liderii UE își reiterează sprijinul față de ucraineni, de Ziua Independeței Ucrainei

Joi, 24 august, liderii instituţiilor europene i-au felicitat pe ucraineni cu ocazia împlinirii a 32 de ani de la obţinerea independenţei ţării lor, cărora le-au garantat încă o dată sprijinul Uniunii Europene (UE) atât timp cât este necesar în lupta lor împotriva invaziei Rusiei, transmite Agerpres.

”Dragi prieteni ucraineni, în această zi importantă, ziua independenţei voastre, UE este cu voi. Vă vom sprijini atât timp cât este necesar. Sunteţi membri ai familiei noastre europene şi viitorul vostru este cu noi. Steagul UE va flutura deasupra naţiunii voastre libere şi suverane”, a declarat șeful Consiliului European (CE), Charles Michel, în cadrul unui mesaj video postat pe pagina sa de X (fostul Twitter).

De asemenea, într-un mesaj video publicat pe aceeaşi reţea de socializare, și preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, care apare îmbrăcată în albastru şi galben, culorile drapelului Ucrainei, a declarat că ”puterea Ucrainei constă în oamenii săi, în curajul, puterea şi perseverenţa lor pentru un viitor de pace şi prosperitate într-o Europă unită”.

pic.twitter.com/rNmErYB9Fk

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2023