VIDEO/ Liderul de la Kiev glumește pe seama tentativelor de asasinare a sa: „Vă amintiți acel film?” Planul Ucrainei în cazul pierderii președintelui

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a glumit luni despre tentativele Rusiei de a-l asasina însă a afirmat că Ucraina are un plan în eventualitatea în care rușii vor reuși.

Într-un interviu acordat jurnalistului Jonathan Swan de la Axios, liderul de la Kiev a afirmat că tentativele repetate ale Rusiei de a-l asasina îi amintesc de faimosul film Ziua cârtiței din 1993 în care Bill Murray a jucat rolul principal.

Volodimir Zelenski a supraviețuit unor tentative repetate de asasinare, în special în primele zile ale războiului când Rusia plănuia să cucerească rapid țara și instaleze un guvern marionetă la Kiev.

Președintele Ucrainei, a menționat că orice persoană s-ar teme când află despre o tentativă de asasinare a sa „pentru prima, a doua, treia și a patra oară”.

„Dar când devine repetitiv, vă amintiți de acel film, ‘Ziua cârtiței’?. Mă trezesc în fiecare dimineață și este la fel”, i-a spus Volodimir Zelenski jurnalistului de la Axios.

.@ZelenskyyUa compares Russia’s assassination attempts on him to „Groundhog’s Day”:

„I wake up in the morning, it’s still the same.” pic.twitter.com/JiSL0LrPdC

— Axios (@axios) May 23, 2022