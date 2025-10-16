Justiție

VIDEO/LIVE: Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare din 28 septembrie

Photo of Timpul.md Timpul.md16 octombrie 2025
0 0

Curtea Constituțională se întrunește în ședință pentru a examina dosarul privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a decide dacă vor fi rezultatele scrutinului validate sau nu.

Domnica Manole, președinta CC, le citește participanților la ședință regulile de comportament: se adresează cu formula „onorată instanță”, se interzic telefoanele, plimbările, întrebările către judecători. La ședința CC participă membrii CEC, reprezentanți ai unor formațiuni, care au acces în Parlament. 

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md16 octombrie 2025
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *