VIDEO/LIVE: Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare din 28 septembrie

Curtea Constituțională se întrunește în ședință pentru a examina dosarul privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a decide dacă vor fi rezultatele scrutinului validate sau nu.

Domnica Manole, președinta CC, le citește participanților la ședință regulile de comportament: se adresează cu formula „onorată instanță”, se interzic telefoanele, plimbările, întrebările către judecători. La ședința CC participă membrii CEC, reprezentanți ai unor formațiuni, care au acces în Parlament.