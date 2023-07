VIDEO. Mercenarii lui Prigojin și-au început activitățile militare în Belarus fără „bucătarul lui Putin”

Mercenari din grupul Wagner au început să îi instruiască pe soldații bieloruși, a declarat vineri ministerul apărării de la Minsk, publicând și un reportaj video care prezintă acest lucru, relatează Reuters și Hotnews.

De asemenea, ministerul bielorus al apărării a publicat o filmare despre care afirmă că arată cum soldați ai țării sunt instruiți de mercenari Wagner la un poligon din apropierea orașului Osipovici, localitate aflată la 90 de kilometri sud-est de Minsk.

Belarusian state media released a video material about Belarusian servicemen from the territorial defence force being trained by the members of the Wagner Group at the Osipovichi training ground in central Belarus. pic.twitter.com/9PSwB89TFz

— Status-6 (@Archer83Able) July 14, 2023