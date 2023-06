VIDEO. Mercenarii Wagner au doborât un elicopter Ka-52 „Alligator” al armatei ruse

O înregistrare video spectaculoasă a surprins doborârea de către mercenarii Wagner a unui elicopter de atac rusesc Ka-52 „Aligator” în timpul rebeliunii militare de sâmbătă, filmarea fiind realizată tocmai din interiorul escadrilei în care acesta zbura, scrie Hotnews.

Înregistrarea apărută inițial pe canalele de Telegram rusești arată cum elicopterul aflat în stânga celui din care este filmat este lovit de o rachetă lansată din dreapta, aeronava militară dezintegrându-se în urma impactului cu racheta.

Reportedly footage of the Russian Ka-52 helicopter shot down by a Wagner MANPADS on June 24 in Voronezh oblast. https://t.co/foJHZmOL8E pic.twitter.com/9v4I52kPlU

— Rob Lee (@RALee85) June 28, 2023