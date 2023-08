VIDEO. Moscova acuză Kievul de manipularea ruşilor în vârstă, printr-o campanie telefonică ”masivă”, să incendieze birouri militare

Autorităţile ruse acuză marţi Ucraina de coordonarea unei campanii telefonice ”masive” de manipulare a ruşilor, mai ales a bătrânilor, şi de determinarea acestora să incendieze instituţii, mai ales birouri militare, în Rusia, în urma unei multiplicări, de mai multe luni, a incendierilor unor clădiri publice, mai ales birouri de recrutare ale armatei, relatează News.ro.

Incendieri ale unor clădiri publice – inclusiv ale unor birouri de recrutare ale armatei, se multiplică de mai multe luni şi alimentează speculaţii cu privire la nepopularitatea invaziei Ucrainei de către Rusia şi apariţia unor mişcări clandestine de rezistenţă.

AMENINŢĂRI

Autorităţile ruse consideră că acest val de vandalism este în principal rodul unei operaţiuni telefonice ucrainene.

⚡️Warehouses are on fire in an industrial zone near 🇷🇺Moscow pic.twitter.com/XMT9DC3CCs

— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) August 1, 2023