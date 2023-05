VIDEO. Neașteptat! Preşedintele Kazahstanului a criticat de faţă cu Putin și Lukașenko uniunea economică cu Rusia. Cum a reacţionat președintele rus

La summitul Uniunii Economice Euroasiatice (UEE) care se desfăşoară la Moscova, preşedintele kazah Kassîm-Jomart Tokaev a criticat în mod neobişnuit de dur uniunea şi a calificat apropierea observată între Rusia şi Belarus drept o problemă gravă, scrie Agentsvo, o organizaţie media rusă indepedentă.

Vladimir Putin, care a fost prezent la eveniment, a încercat să-l transforme într-o glumă, potrivit sursei citate.

În discursul său, Tokaev a declarat că principiile UEE enunţate în tratatul din 2015 au fost încălcate. Potrivit lui Tokaev, ”Kazahstanul este absolut dedicat integrării întocmai pe baza tratatului din 2015, adică pe baza implementării celor patru libertăţi şi a principiilor de bază, cum ar fi accesul nediscriminatoriu la infrastructură, concurenţa loială, egalitatea şi luarea în considerare a intereselor naţionale”.

Cu toate acestea, aceste principii sunt încălcate, a spus Tokaev: ”Cred că nu este momentul şi nici locul potrivit pentru a enumera numeroasele fapte de blocaj şi restricţii reciproce care apar cu regularitate – încă apar cu regularitate. Nu sunt în favoarea dramatizării situaţiei, dar problemele trebuie să fie rezolvate”, a atras atenţia liderul kazah.

