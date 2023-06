VIDEO. Noi imagini îl contrazic pe Putin în privința „vărsării de sânge” pe teritoriul Rusiei

O nouă înregistrare video apărută pe rețelele de socializare arată cele mai clare imagini de până acum cu momentul în care forțele aeriene ruse deschid focul asupra unei coloane a mercenarilor Wagner în timpul rebeliunii de sâmbătă, contrazicând direct afirmațiile făcute de președintele Vladimir Putin.

Noua înregistrare mai clară filmată de camera de bord a unui șofer rus arată explozia spectaculoasă ce a avut loc după ce elicoptere de atac ale armatei ruse au lovit cu rachete convoiul mercenarilor Wagner ce se deplasa pe autostrada M4 din regiunea Voronej în timpul evenimentelor de sâmbătă, transmite Hotnews.

⚡️Russian airstrike on a Wagner convoy which was moving along a busy highway in the Voronezh region. pic.twitter.com/auDA7QywG6

— War Monitor (@WarMonitors) June 26, 2023