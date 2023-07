VIDEO. O macara s-a prăbușit în New York din vârful unui zgârie-nori: Mai multe persoane au fost rănite

Un accident înfricoșător s-a produs miercuri, 26 iulie, în centrul orașului american New York.

O macara instalată pentru construcția unui zgârie-nori în Manhattan a luat foc dimineața.

Imaginile înregistrate din mai multe unghiuri arată că pompierii au încercat să stingă incendiul cu dispozitive amplasate la mare înălțime.

La un moment dat, brațul superior s-a prăbușit, lovind în cădere o clădire din vecinătate. Resturile de mii de tone au căzut apoi în stradă, de la mare înălțime.

Rapoartele inițiale arată că mai mulți oameni au fost răniți.

Imaginile înregistrate arată mașini de pompieri în zona în care s-a prăbușit macaraua, precum și persoane care fug pe stradă.

Upper arm of crane collapsed, striking a joining building. NYPD Aviation reports HEAVY FIRE. FD streams are barely able to hit the fire.

WATCH: The Moment Crane COLLAPSED after Burning on Skyscraper in Midtown Manhattan.

#BREAKING MAJOR Crain collapse from top of SKYSCRAPER in Midtown Manhattan on 40th street and 8th Avenue. Multiple injuries.

Black smoke was seen rising above the crain that collapsed onto a scaffolding.

STORY IS DEVELOPING. Video from scene is incoming.

July 26, 2023