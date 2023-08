VIDEO. O macara s-a prăbușit pe şantierul unei autostrăzi din India: Cel puțin 17 persoane au murit

Cel puţin 17 muncitori au murit marţi, 1 august, după prăbuşirea unei macarele pe şantierul unei autostrăzi din vestul Indiei, la periferia oraşului Mumbai, conform autorităţilor, informează Stiripesurse.

Utilajul a căzut în cursul nopţii pe dale mari de beton, propulsând resturile care au ucis muncitorii aflaţi pe şantierul autostrăzii Samruddhi din statul Maharashtra, a explicat Forţa Naţională de Răspuns la Dezastre (NDRF), anunţând că au fost găsite 17 cadavre.

”Operaţiunea noastră de căutare şi salvare este încă în curs de desfăşurare”, a declarat Sarang V Kurve din cadrul NDRF.

Trei persoane rănite au fost transportate la un spital din apropiere, a adăugat sursa citată.

Menționăm că tragedia s-a produs în apropiere de Shahapur, în districtul Thane, la circa 71 km nord-est de Mumbai, capitala economică a Indiei.

Imaginile făcute publice de agenţie prezintă angajaţi ai serviciilor de urgenţă care efectuau căutări la faţa locului presărat cu grinzi metalice deformate.

Autostrada Samruddhi, care urmează să lege Mumbai şi Nagpur, face parte dintr-un plan major de construire a infrastructurii rutiere în această ţară cu o creştere rapidă.

Premierul Narendra Modi, care urmează să inaugureze marţi alte proiecte de infrastructură în acelaşi stat, s-a arătat ”îndurerat” şi a dispus plata unor despăgubiri familiilor muncitorilor decedaţi sau răniţi.

Astfel de accidente sunt frecvente în India.

În octombrie 2022, 130 de persoane au murit în statul Gujarat (nord-vest) în urma prăbuşirii unui pod care fusese reparat recent.

#WATCH | Maharashtra: Rescue and search operation underway by NDRF after a girder machine collapsed in Thane’s Shahapur

A total of 15 bodies have been recovered so far and three injured reported: NDRF pic.twitter.com/fCeBkk4OZ0

— ANI (@ANI) August 1, 2023