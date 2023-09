VIDEO. O nouă teorie halucinantă la televiziunile rusești: Volodimir Zelenski este un agent al MI6

La televiziunile rusești a fost vehiculată o nouă teorie halucinantă chiar de către fostul șef al diviziei de la Moscova a Interpol, general-maiorul Vladimir Ovcinski, acesta afirmând că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski este un agent al MI6, transmite Hotnews.

Ovcinski a făcut comentariul după ce a fost întrebat într-o emisiune de la Pervîi Kanal ce urmărește Marea Britanie prin trimiterea de rachete „Storm Shadow” Ucrainei în condițiile în care se crede că acestea au fost folosite în atacul de miercuri asupra bazei navale ruse din Sevastopol.

„Dacă ne uităm la istoria Rusiei, nu există nicio altă țară care ‘iubește’ Rusia precum Marea Britanie. Ultimele două războaie mondiale, Primul Război Mondial și al Doilea Război Mondial, au fost în esență provocate de britanici pentru a dăuna Rusiei. Ambele războaie!”, a subliniat Ovcinski, un general în retragere al ministerului rus de interne.

Acesta mai spune că Primul Război Mondial, când „Marea Britanie a fost mai mult sau mai puțin la paritate cu Germania”, a fost început de britanici pentru a declanșa războiul dintre Germania și Rusia.

Comentariile sale reprezintă însă o denaturare a realității istorice, Germania declarând război împotriva Rusiei înainte ca Marea Britanie să fi intrat măcar în conflict, lucru pe care l-a făcut după ce forțele germane au invadat Belgia, încălcându-i neutralitatea.

Following reports that UK-supplied Storm Shadow missiles were used in yesterday’s attack on Russian naval vessels in Sevastopol, Vladimir Ovchinsky claims on state TV that Britain started both world wars and that Zelensky is an agent of MI6 pic.twitter.com/41QqqMdK0P

— Francis Scarr (@francis_scarr) September 14, 2023