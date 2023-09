VIDEO. Două nave ruseşti, avariate în urma atacului ucrainean cu rachete asupra portului Sevastopol din Crimeea

Şantierul naval Sevastopol din Peninsula Crimeea a luat foc miercuri dimineaţa şi două nave au fost avariate după ce Ucraina a lansat 10 rachete şi trei atacuri cu ambarcaţiuni rapide asupra portului, a anunţat Ministerul rus al Apărării, relatează News.ro.

Şapte rachete au fost doborâte de sistemele de apărare aeriană ale Rusiei şi toate cele trei ambarcaţiuni au fost distruse de o navă de patrulare, a anunţat ministerul în cadrul unui comunicat.

”Ca urmare a faptului că au fost lovite de rachete de croazieră inamice, două nave aflate în reparaţii au fost avariate”, a mai precizat ministerul.

Astfel, potrivit sursei citate, submarinul diesel-electric ”Rostov-pe-Don” şi nava mare de debarcare ”Minsk” au fost avariate în urma atacului asupra Sevastopolului, ca urmare luând foc.

The diesel-electric submarine "Rostov-on-Don" and the large landing ship "Minsk" were damaged as a result of the attack on #Sevastopol, they caught fire, reports Russian media.

The occupiers used "Rostov-on-Don" for shelling of Ukraine. pic.twitter.com/KSCyqbICMY

— NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2023