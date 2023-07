VIDEO. „O rată a investiției a naibii de bună”: Cum au distrus ucrainenii un lansator TOS-1A al armatei ruse

„Armata de drone”, numele dat de Ucraina proiectului său de aprovizionare a forțelor armate cu mii de aeronave fără pilot, a reușit o nouă lovitură spectaculoasă împotriva unui lansator de arme termobarice TOS-1A, un echipament al armatei ruse evaluat la milioane de dolari, transmite Hotnews.

Lovitura a fost reușită de unitatea specială „Alfa” din cadrul SBU, Serviciul de Securitate al Ucrainei, cu o dronă kamikaze, atacul fiind surprins atât de imaginile filmate de aeronava fără pilot care a intrat în lansatorul rusesc, cât și o dronă de supraveghere aflată la distanță și care probabil a reperat vehiculul armatei ruse.

#Ukraine: The spectacular destruction of a Russian TOS-1A thermobaric multiple rocket launcher by an FPV loitering munition of the Ukrainian SBU “Alpha”. pic.twitter.com/BCGYMAfc5s

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 27, 2023