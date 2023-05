VIDEO. Ocupanții ruși atacă violent Dnipro, Zaporojie și Harkov: Mai multe persoane au fost rănite

În noaptea de duminică spre luni, mai multe explozii au fost auzite în orașul Dnipro precum și în Zaporojie și Harkov, transmite The Guardian.

În cursul nopți de duminică spre luni, la ora 3.48, a fost activată o alertă de raid aerian la nivel național, potrivit Kyiv Independent. Orașul Odesa ar fi fost, de asemenea, lovit de drone de luptă rusești duminică seara târziu.

Într-o postare pe canalul său de Telegram, guvernatorul orașului Dnipro, Serhiy Lysak, a declarat „Mulțumită forțelor de apărare, am rezistat atacului”.

Ulterior, el a spus că 15 drone și patru rachete de croazieră au fost doborâte deasupra regiunii, în timp ce opt persoane au fost rănite, dintre care trei au fost transportate la spital.

Zeci de vehicule au fost distruse sau avariate, precum și nouă clădiri de apartamente, mai multe case particulare, magazine, o grădiniță și clădiri administrative, a adăugat acesta.

Dar potrivit sursei citate, atacurile rusești în Ucraina din ultima zi au ucis trei persoane și au rănit 14, potrivit oficialilor ucraineni.

This night Russia attacked Dnipro with 20 Shahed drones and 16 different missiles. Unfortunately some made it through. New Russian tactic is to attack one city with a combination of weapons. More missile defense systems is critical. pic.twitter.com/3N4GODW954

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) May 22, 2023