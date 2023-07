Ocupanții ruși atacă Odesa: „Ei încearcă să sperie întreaga lume” – Video

Mai multe înregistrări video distribuite pe rețelele de socializare au surprins exploziile violente ce au avut loc în cursul nopții de marți spre miercuri în orașul-port Odesa ca urmare a noului atac lansat de ocupanții ruși, scrie Hotnews.

Se crede că rușii au atacat Odesa cu mai multe arme din arsenalul lor, printre care rachete Kalibr, drone Gheran, rachete de croazieră X-22 și rachete anti-nave P-800 Oniks

Odessa is getting hammered. ❗️ More X-22 launches reported over the Black Sea Tonight Odessa received a combined strike package of Kalibrs, Geran Drones, X-22’s and possibly “Onyx” missiles Meanwhile, there are reports of balkistic launches towards Zaporozhye. Looks like… pic.twitter.com/xCLTl6cDOr — Zlatti71 (@djuric_zlatko) July 19, 2023

Noul atac a venit după ce ministerul rus al apărării a declarat marți după-amiaza că în cursul nopții anterioare a efectuat „atacuri de răzbunare” asupra Odesei și a unui alt port ucrainean drept răspuns la exploziile ce au avariat Podul Kerci în cursul nopții de duminică spre luni.

Rusia a vizat din nou instalațiile portuare din Odesa, cel mai mare oraș-port al Ucrainei și principala sa rută pentru exporturile de cereale, însă unele rachete ar fi căzut și în zone civile:

Nightly Russian air strikes in chronological order: Odessa welcomes the arrival of a cruise missile this evening. Geranis have also been in the air. pic.twitter.com/Fe1Wmk5p4i — Zlatti71 (@djuric_zlatko) July 19, 2023

Atacul a fost „foarte puternic, cu adevărat masiv” și noaptea „infernală”, a declarat miercuri, 19 iulie, Serhii Bratciuk, purtătorul de cuvânt al administrației regionale din Odesa, într-un mesaj vocal pe canalul său Telegram.

Launches of supersonic Onyx missiles from Sevastopol against enemy targets in Odessa and the region. pic.twitter.com/ztuBLsgxN7 — dana (@dana916) July 19, 2023

Rusia atacă Odesa după ce s-a retras din acordul privind exporturile de cereale ucrainene

Aceste atacuri asupra Odesei au loc în contextul în care Rusia s-a retras luni din acordul mediat internațional care permitea Ucrainei să își exporte în siguranță cerealele prin porturile de la Marea Neagră. Kremlinul a susținut că această decizie nu are nicio legătură cu exploziile ce au avut loc pe Podul Kerci.

Însă marți Kremlinul a avertizat că încercările de a expedia cereale din porturile ucrainene de la Marea Neagră fără garanții de securitate din partea Rusiei ar implica riscuri, acuzând că Kievul a folosit aceste ape pentru activități militare.

„Vorbim despre o zonă care este aproape de o zonă de război… Fără garanțiile de securitate adecvate, acolo apar anumite riscuri. Așa că, dacă se formalizează ceva fără Rusia, aceste riscuri ar trebui luate în considerare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un briefing de presă.

El a spus că este un „fapt evident” că apele folosite de navele cerealiere sunt, de asemenea, folosite de Kiev în scopuri militare, lucru pe care Ucraina l-a negat.

„(Rușii) încearcă să sperie întreaga lume, în special pe cei care vor să lucreze pentru coridorul cerealelor… Ucraina, Turcia și Națiunile Unite”, a spus miercuri Bratciuk, oficialul regional din Odesa.

Secretarul de stat american Antony Blinken a acuzat luni Rusia că a transformat cerealele în arme, o acțiune care dăunează milioanelor de persoane vulnerabile din întreaga lume, dar Peskov a respins acuzația.

