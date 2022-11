VIDEO. Ocupanții ruși au filmat o coloană blindată devastată de ucraineni: „Uite, au ars cu toții”

O nouă înregistrare video apărută pe rețelele de socializare arată cum o coloană a armatei Moscovei complet devastată în urma unui atac ucrainean, filmarea fiind făcută chiar de ruși care trec cu mașina printre ce a rămas din vehiculele de luptă, transmite Hotnews.

„- Mai multe vehicule dintr-un singur foc. Teritoriul este deschis.

– I-au lovit?

– Da.

– Ah, este un Grad. Ăla trebuie să fie un sistem Grad (n.r. un lansator multiplu de rachete BM-21 „Grad”)”, vorbesc doi militari în mașină.

Video going around Russian channels allegedly showing a completely devastated Russian column in Snihurivka. Judging by the sun, the video could have been taken around 3:30PM local time. pic.twitter.com/jXclzDS9W8

— Dmitri (@wartranslated) November 8, 2022