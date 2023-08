VIDEO. Ofensiva ucraineană prinde viteză în sud: Trupele aeropurtate au ajuns la periferia Verbove

O înregistrare video și alte informații apărute pe rețelele de socializare arată că armata ucraineană a ajuns la periferia localității Verbove din regiunea Zaporojie, de unde încearcă să flancheze garnizoana rusă care apără drumul către Melitopol, principalul obiectiv al ofensivei Kievului, scrie Hotnews.

O înregistrare video cu bombardamente asupra Verbove a apărut pe rețelele de socializare rusești, acestea afirmând că ea arată cum lansatoarele multiple de rachete „Grad” trac asupra atacatorilor ucraineni.

Însă după cum notează și jurnalistul Julian Ropcke de la Bild, unul dintre observatorii războiului din Ucraina, acest lucru ar sugera că trupele ucrainene au capturat majoritatea satului, din moment ce rușii îl bombardează cu rachete.

Cel mai probabil înregistrarea arată de fapt că satul este bombardat de ucraineni:

Very strange Russian video from #Verbove.

If it shows indeed "Russian Grad shelling" as it claims, Ukraine would have captured most if the village.

But it is also possible, that this is a mistake or propaganda and it shows Ukrainian shelling of the Russian-held village.

Imagini realizate din satelit confirmă de asemenea că la periferia localității se duc lupte și că în interiorul său există semne ale unor bombardamente:

Satellite imagery from yesterday reveals multiple scorched-earth zones and evident shelling signs in Verbove and its vicinity. These suggest ongoing combat and substantial pressure exerted on the russian forces in the area.

Trupele ucrainene din acest sector al frontului au reușit să avanseze rapid 2,7 kilometri după ce au eliberat satul Robotîne la începutul săptămânii, ocolind „dinții de dragon” plasați de armata rusă pentru a încetini înaintarea vehiculelor blindate.

Ukrainian forces continue making tactical gains in Zaporizhia. They are now geolocated immediately outside of Verbove. 2.7 km further east of their previous assessed position. looks like UAF fought down the road at 36TYT 21347 59105 to bypass the ditch and dragon's teeth.

Institutul pentru Studiul Războiului notează la rândul său în ultima evaluare pe care a publicat-o că trupele ucrainene au ajuns la periferia Verbove.

In western #Zaporizhia, geolocated footage posted Aug 30 shows that Ukrainian infantry advanced to the NW outskirts of #Verbove (18km SE of Orikhiv), though the extent of these advances and current control over these positions are currently unclear.

O hartă interactivă publicată de administratorii paginii OSINTTechincal arată progresele făcute de ucraineni în acest sector al frontului:

I pulled the last two weeks of Ukrainian gains in the Robotyne area as tracked by @Deepstate_UA. Though the capture of Robotyne has garnered a lot of attention, Ukrainian forces have made progress to the east of town, reportedly crossing the Surovikin Line near Verbove.

De ce este important satul Verbove pentru ofensiva ucraineană

Noile informații privind progresele înregistrate de trupele ucrainene de aici vin la o zi după ce Forbes nota că, după eliberarea Robotîne, comandamentul ucrainean a luat în vizor următoarea redută a rușilor de pe axa care duce la Melitopol: localitatea Novoprokopivka.

Toate semnele de până acum indică însă faptul că unitățile ucrainene care au primit sarcina capturării Novoprokopivka, Brigada 46 de Mobilitate Aeriană și Brigada 82 de Trupe Aeropurtate, nu vor lua prin asalt direct satul ce avea o populație de doar 800 de locuitori înainte de începerea războiului, ci că încearcă să flancheze garnizoana rusă de aici prin cucerirea Verbove, un alt sat aflat mai la est.

O hartă care arată amplasarea celor două localități:

🚨Update Zaporizhzhia front🚨

The AFU are now expanding the front! The main russian defense line was breached west of #Verbove. The battles take place around the dragon's teeth. New progress near Novoprokopivka

Această tactică a fost folosită cu succes și de către pușcașii marini ucraineni la Urozhaine, un alt sat transformat într-o redută de armata rusă. Ucraina a anunțat oficial eliberarea acestui sat pe 16 august însă el se află pe axa care duce la orașul-port Mariupol, la aproximativ 90 de kilometri est față de Robotîne.

Forbes nota miercuri că trupele aeropurtate ucrainene au început să lanseze atacuri de recunoaștere asupra tranșeelor rusești de la Verbove și că înregistrează progrese constante. Această localitate care ar permite flancarea garnizoanei rusești din Novoprokopivka este apărată de un regiment de infanterie motorizată, o brigadă a forțelor speciale ruse și 3 batalioane de rezervă.

Spre comparație, în Novoprokopivka rușii au staționat șapte regimente ale forțelor lor din sudul Ucrainei.

Comandanții ruși se confruntă cu o alegere dificilă

În cazul în care generalii ruși aleg să transfere mai multe elemente ale garnizoanei din Novoprokopivka în Verbove, acest lucru ar putea crea oportunitatea ca alte unități ucrainene aflate în jurul Robotîne, printre care se numără Brigăzile 47 și 65 de Infanterie Mecanizată, să facă ceea ce trupele aeropurtate au optat să evite: să ia cu asalt Novoprokopivka din nord.

În acest sens, este posibil ca eforturile trupelor aeropurtate din jurul Verbove să reprezinte atacul principal în drumul către Melitopol sau să fie o operațiune de diversiune care să susțină ofensiva principală care ar avea loc mai la vest.

Dacă nu a fost luată o decizie în acest sens, ea ar putea veni în funcție de opțiunea aleasă de ruși: să rămână cu garnizoana intactă în Novoprokopivka, sperând că Verbove va rezista, sau să transfere din unități aici și să spere că cealaltă localitate nu a fost slăbită prea mult în cazul unui asalt ucrainean frontal.

E o alegere pe care comandanții militari ruși probabil nu și-ar dori să fie nevoiți să o facă pentru a apăra drumul către Melitopol, despre care se crede că este principalul obiectiv al ofensivei ucrainene.

Eliberarea sau asedierea sa ar permite tăierea în două a forțelor rusești din sudul Ucrainei, precum și eliminarea coridorului terestru către Crimeea.

