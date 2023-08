VIDEO. „Păpușa de fier” a lui Putin admite că Moscova nu a făcut niciun „gest de bunăvoință” față de Ucraina

Prezentatoarea TV, Olga Skabeeva, una dintre cele mai cunoscute propagandiste de la televiziunile rusești, a admis că Moscova nu a făcut niciun „gest de bunăvoință” față de Ucraina prin retragerea trupelor de pe Insula Șerpilor sau alte acțiuni, transmite Hotnews.

„Cu tot respectul față de ”gestul de bunăvoință”, circumstanțele din regiunile Kiev și Cernihiv evoluau de o asemenea natură încât a fost mai bine să plecăm”, a declarat aceasta în emisiunea sa.

When you’re a humanist, you don’t launch a “special military operation” – Russian propagandist Skabeyeva has a new rhetoric. Also, she contradicts Putin, saying that Russian retreat from Kyiv and Chernihiv region was not a “goodwill gesture” at all. pic.twitter.com/Qum4WdQB6w

