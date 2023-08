VIDEO. Ploi torențiale și inundații masive în Beijing: Cel puțin 11 morți și 27 de dispăruți

Ploile torențiale și inundațiile care cad de câteva zile asupra Beijingului și împrejurimilor au ucis cel puțin 11 persoane iar alte 27 sunt date dispărute în capitala chineză, a anunțat marți, 1 august, presa de stat, citată de Boursorama.com.

Taifunul Doksuri, retrogradat la rangul de furtună, traversează China de la sud-est la nord începând de vineri, când a lovit provincia estică Fujian, după ce a lovit Filipinele vecin.

Sâmbătă au început să cadă ploi torențiale în regiune. În doar 40 de ore, capitala a înregistrat echivalentul precipitațiilor medii pentru o lună întreagă din iulie.

Catastrophic aftermath of the major flashflood in Beijing yesterday after over 20 inches (500+mm) of rainfall in 24 hours.#China #Flood #wxtwitter pic.twitter.com/Lsta8kh5qc

— StormHQ ☈ (@StormHQwx) August 1, 2023