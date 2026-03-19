Curtea Constituțională respinge sesizarea depusă în dosarul lui Plahotniuc

Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea depusă de avocatul Lucian Rogac, în dosarul în care este învinuit Vladimir Plahotniuc. Apărătorul a ridicat excepții de neconstituționalitate a unor prevederi ce vizează caracterul previzibil al infracțiunii de creare sau conducere a unei organizații criminale.

De asemenea, sesizarea contesta regulile privind audierea martorilor și administrarea probelor.

Excepțiile au fost ridicate de apărător în cadrul unui dosar penal aflat pe rol, în care Vladimir Plahotniuc este învinuit de creare sau conducere a unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani.

Autorul sesizării a menționat că articolul 284 din Codul Penal este formulat prea general și nu oferă suficientă claritate pentru a permite persoanelor să-și adapteze conduita, invocând lipsa de previzibilitate a unor noțiuni precum „organizarea activității” sau „angajarea de membri”. De asemenea, au fost contestate prevederi procesuale ce limitează întrebările adresate martorilor și permit instanței să respingă probe, dacă le consideră suficiente pe cele deja administrate.

Judecătorii constituționali au respins argumentele apărării, constatând că normele contestate oferă suficiente repere pentru a fi înțelese și aplicate. Curtea a menționat că formulările generale din legislația penală sunt inevitabile și nu afectează previzibilitatea legii, în condițiile existenței practicii judiciare și a standardelor internaționale relevante.

În ceea ce privește regulile de procedură penală, Curtea a considerat că acestea nu afectează dreptul la un proces echitabil, ci, dimpotrivă, consolidează ordinea și eficiența procesului, oferind instanței instrumente pentru a preveni abuzurile și tergiversările.