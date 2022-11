VIDEO. Premierul Finlandei și a Poloniei, noua țintă a propagandiștilor ruși. Soloviov: „Ea ar fi o guvernatoare în Finlanda rusească iar el ar fi guvernator al unei provincii rusești”

Premierul Finlandei, Sanna Marin și omologul său polonez Mateusz Morawiecki au devenit noile ținte ale propagandiștilor Kremlinului după ce cei doi șefi de stat și-au reafirmat la Helsinki angajamentul de a lupta pentru securitatea și viitorul Europei.

„Este interesant, nu-i așa, că vorbesc în engleză”, afirmă propagandistul Vladimir Soloviov în emisiunea sa de la postul Rossiya-1, comentând un mesaj video înregistrat de Marin și Morawiecki în urma întâlnirii din capitala Finlandei.

„Unul dintre ei e un cetățean finlandez care a fost interesant doar fiindcă a sărutat o fată și un tip la beție într-un mod depravat. Atunci era amuzantă”, spune prezentatorul TV rus despre Sanna Marin.

„Dar când încearcă să vorbească despre valori europene la asta se referă? Valorile Sodomei și Gomorei!”, exclamă el.

„Bineînțeles”, încearcă să intervină unul dintre invitați.

„Și a alcoolismului, nu?”, continuă Soloviov fără să-i acorde atenție și luându-l apoi la țintă pe premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki.

Last night Vladimir Solovyov turned his fire on Poland’s Morawiecki and Finland’s Marin

He urged them not to forget that „if it weren’t for the mistakes of those who betrayed the Russian monarchy, they would both be subjects of the Russian Empire” https://t.co/8ujkAmDaMm pic.twitter.com/BijMecSgGl

— Francis Scarr (@francis_scarr) November 22, 2022