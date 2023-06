VIDEO. Președinta PE, despre Rusia, la summitul CPE: „Este important pentru noi să o ajutăm pe Republica Moldova, dar la sfârșit de zi nu trebuie să uităm că aceasta este o provocare comună”

Războiul hibrid, propaganda, diversiunile și altele… „Este important pentru Republica Moldova să le combată, este important pentru noi să o ajutăm pe Republica Moldova să le combată și, la sfârșit de zi nu trebuie să uităm că aceasta este o provocare comună”, a declarat președinta Parlamentului European (PE), Roberta Metsola, de la Summitul Comunității Politice Europene (CPE) de la Chișinău care are loc joi, 1 iunie 2023, cu precizarea că invazia rusă din Ucraina a schimba situația pe internațional, potrivit Realitatea.md.

„Trebuie cu toți să fim mândri de președinta Maia Sandu. Pentru Parlamentul European, fiind prima instituție care a spus că Republica Moldova trebuie să fie membru UE sau cum am spus chiar eu, câteva săptămâni în urmă, că locul Republicii Moldova este în UE datorită acțiunilor întreprinse de Maia Sandu și colegii săi. Orice țară are calea sa, dar cu siguranță vor starta negocierile pentru aderare în acest an. Nu subestimați efectul trasnformării de a fi candidat la aderare în UE, cum ar fi acordul privind roamingul, posibilitățile pentru tineri de a merge peste hotare pentru a învăța, pentru a lucra și pentru a călători. Am fost aici și am vrut să revin, pentru că țin minte impactul evenimentului (Moldova Europeană) într-o țară care-și dorește atât de mult să devină membru UE și, mai ales, că provin și eu dintr-o asemenea țară. Este important pentru Republica Moldova să le combată, este important pentru noi să o ajutăm pe Republica Moldova să le combată, dar la sfârșit de zi nu trebuie să uităm că aceasta este o provocare comună. Spre exemplu, dacă este să mă gândesc la alegerile europene de anul viitor”, a declarat șefa Parlamentului European.

Menționăm că la joi, 1 iunie 2023, Republica Moldova este gazda Summitului Comunității Politice Europene (CPE), reuniune ce se desfășoară la Castel Mimi, localitatea Bulboaca, raionul Anenii Noi.

Primul eveniment de acest gen a avut loc în anul 2022 la Praga, Cehia, și a întrunit lideri din 44 de țări europene.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!