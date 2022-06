VIDEO/ Președintele Ucrainei a vizitat trupele de pe frontul de est. „Ceea ce meritați cu toții este victoria – acesta este cel mai important lucru. Dar nu cu orice preț”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat duminică, 5 iunie, trupele armate aflate în unele dintre cele mai puternic bombardate poziții din estul Ucrainei. Liderul de la Kiev a mers pe linia frontului din Donețk și Lugansk, după ce în aceeași zi a vizitat soldații care luptă în regiunea sudică Zaporojie, relatează The Guardian și CNN.

Volodimir Zelenski a vizitat posturi de comandă și poziții de primă linie ale trupelor ucrainene în zona Bakhmut din regiunea Donețk și Lisichansk din Lugansk, potrivit unui comunicat al Președinției. Lisichansk se află la doar câțiva kilometri sud de Severodonețk, unde se poartă unele dintre cele mai dure lupte din acest moment, zona fiind împărțită în prezent în jumătate între trupele ucrainene și cele ale Rusiei.

„Președintele a fost informat despre situația operațională din aceste părți ale frontului și a primit un raport privind logistica apărătorilor ucraineni”, se precizează în comunicat.

În imaginile difuzate ulterior de biroul său, Zelenski apare alături de militarii ucraineni într-o încăpere asemănătoare unui buncăr.

„Ceea ce meritați cu toții este victoria – acesta este cel mai important lucru. Dar nu cu orice preț”.

„Sunt mândru de toți cei pe care i-am întâlnit, cu care am dat mâna, am comunicat și i-am susținut. Am adus ceva pentru militari, dar nu voi detalia. Și v-am adus ceva de la ei. Este important: încredere și putere”, a declarat președintele Zelenski în mesajul său de duminică noapte.

Tot duminică, liderul de la Kiev i-a vizitat pe militarii care luptă în prima linie în regiunea sudică Zaporojie, acolo unde, potrivit guvernatorului Aleksandr Starukh, aproximativ 60% din teritoriu este sub ocupație rusă, peste 2.700 de obiective de infrastructură fiind deteriorate sau distruse.

De asemenea, președintele ucrainean a mers și la o unitate medicală din regiune, unde a vorbit cu civilii care și-au abadonat casele fugind din calea războiului, inclusiv oameni din Mariupol, oraș-port de la Marea Azov, aflat acum sub controlul rușilor după mai multe săptămâni de asediu.

„M-am întâlnit cu locuitorii din Mariupol care au reușit să părăsească orașul în viață și cu copii. I-am întâlnit în Khortytsia. Condițiile sunt temporare, dar nu sunt rele. (…) Fiecare familie are propria poveste, majoritatea fiind fără bărbați. Soțul cuiva a plecat la război, cineva este în captivitate și cineva, din păcate, a murit”, a mai declarat Volodimir Zelenski.