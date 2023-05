VIDEO. Prigojin a anunțat că a început să își retragă mercenarii din Bahmut

Grupul de mercenari ruși Wagner a început să își retragă forțele din orașul ucrainean Bahmut și să își transfere pozițiile de acolo către trupele regulate rusești, a declarat Evgheni Prigojin într-o înregistrare video publicată joi.

„Ne retragem unitățile din Bahmut. Începând de astăzi la ora cinci dimineața, 25 mai, până la 1 iunie, majoritatea unităților se vor replia în taberele aflate în ariergardă. Predăm pozițiile noastre armatei”, a spus el, potrivit Reuters.

Yevgeny Prigozhin says Wagner is beginning to pull out of Bakhmut after leading the Russian effort to destroy and seize the city. The mercenary group will complete its withdrawal on June 1, and hand over positions to Russia’s regular military, he says. pic.twitter.com/LC4z7x57Gx

