VIDEO: Profesorii și angajații din educație au ieșit la protest în fața Guvernului

Profesorii și alți angajați din domeniul educației și cercetării au ieșit astăzi, 19 august, la protest în fața Guvernului. Acțiunea este organizată de Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ), care cere autorităților să respecte angajamentul privind majorarea salariilor începând cu 1 septembrie.

La manifestația din Piața Marii Adunări Naționale participă angajați din sistemul educației și științei din întreaga țară.

Sindicaliștii solicită Executivului să ofere un răspuns clar privind creșterile salariale promise cadrelor didactice și personalului auxiliar. Acțiunea de protest are loc în contextul incertitudinilor privind identificarea resurselor financiare necesare pentru aplicarea majorărilor.

Anterior, reprezentanții FSEȘ au anunțat că la protest sunt așteptați câteva mii de angajați din educație și cercetare.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a declarat că majorarea salariilor profesorilor reprezintă „prioritatea numărul unu” a Executivului în această săptămână.

Potrivit acestuia, în ultima perioadă au fost organizate mai multe ședințe pentru identificarea unor opțiuni fezabile.

„Profesorii sunt îndreptățiți să aștepte majorări salariale – o așteptare pe deplin legitimă. În cel mai scurt timp, Executivul va prezenta soluțiile identificate”, a declarat Dumitru Ciorici.

Sindicaliștii insistă ca autoritățile să respecte angajamentul privind majorarea, de la 1 septembrie, a salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar din sistemul educațional.