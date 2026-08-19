Rușii retrag miliarde din bănci pe fondul temerilor privind posibile confiscări

Rușii retrag sume tot mai mari din bănci, pe fondul atacurilor cu drone și al temerilor că autoritățile ar putea recurge la confiscarea unor active pentru a acoperi costurile războiului din Ucraina. Fenomenul începe să pună presiune pe lichiditatea sectorului bancar.

În primele două săptămâni din august au fost retrase aproximativ 286,4 miliarde de ruble, echivalentul a 3,4 miliarde de dolari. În iulie, retragerile au ajuns la 7,3 miliarde de dolari, iar în iunie au depășit 4,5 miliarde de dolari.

Volumul banilor scoși din sistemul bancar în 2026 a depășit deja nivelul înregistrat în primul an după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei. Totodată, peste 9,4 miliarde de dolari au fost transferați în afara Rusiei doar în trimestrul al doilea.

Situația complică și eforturile statului de a atrage bani prin obligațiuni. Problemele de lichiditate limitează capacitatea unor bănci de a cumpăra titluri de stat, într-un moment în care deficitul bugetar al Rusiei a ajuns la 6,46 trilioane de ruble în perioada ianuarie-iulie.

Temerile sunt alimentate și de confiscările de active operate în ultimii ani. Economia rusă a încetinit puternic în prima jumătate a lui 2026, creșterea PIB fiind de doar 0,3%.