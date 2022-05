VIDEO/ Propaganda rusă lansează noi amenințări la adresa NATO. Deputat rus: „Nu ne pasă câte țări distrugem”

Propaganda rusă lansează noi amenințări la adresa NATO. Parlamentarul rus Alexei Juravliov, vicepreședinte al Comisiei de Apărare din Duma de stat, a amenințat din nou cu un război nuclear, comentând perspectiva aderării Finlandei și Suediei la Alianța Nord-Atlantică.

„Suedezii și finlandezii trebuie să înțeleagă un lucru: ne vom lupta direct cu ei doar dacă intrăm în război cu NATO. Și dacă intrăm în război cu NATO, atunci războiul nu va fi cu drone, ci cu arme nucleare”, a declarat el la postul TV Rossia-1, potrivit unei înregistrări postate pe Twitter de Anton Gherașenko, un consilier al ministrului ucrainean de Interne.

„If there is a war with NATO, it will be nuclear. We won’t care how many countries to destroy – 28 or 32”, – russian TV continues threatening the world with nuclear war.#UkraineUnderAttaсk #RussianWarCrimes pic.twitter.com/XaHvYtsP7h

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 19, 2022