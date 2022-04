VIDEO/ Propagandistul lui Putin amenință țările NATO și cetățenii lor: „Nu va fi milă”

Invazia armatei ruse în Ucraina e în continuare sprijinită de majoritatea rușilor și un mare „merit” îl are cel mai vocal propagandist al Kremlinului, Vladimir Soloviov. În ultima sa apariție la televiziunea de stat Russia1, acesta a amenințat țările NATO și cetățenii lor, transmite Libertatea.ro.

Astfel, în timpul emisiunii sale de la canalul amintit, „Seara cu Soloviov”, într-o discuție care a avut loc în studio și la care au luat parte experți, politicieni, politologi, jurnaliști și antreprenori ruși, acesta nu s-a ferit să vorbească despre un război al Rusiei cu NATO.

Soloviov chiar a ținut să amenințe Europa și toate țările NATO, întrebând dacă acestea vor avea suficiente arme și oameni pentru a se apăra, odată ce „operațiunea specială” a Rusiei în Ucraina se va încheia, adăugând că: „Nu va fi milă!”

Meanwhile on Russian state TV: host Vladimir Solovyov threatens Europe and all NATO countries, asking whether they will have enough weapons and people to defend themselves once Russia’s „special operation” in Ukraine comes to an end. Solovyov adds: „There will be no mercy.” pic.twitter.com/fCN3vfZy4N

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 20, 2022