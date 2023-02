VIDEO. Regele Charles al III-lea i-a vizitat pe soldaţii ucraineni care se antrenează în Marea Britanie

Regele Charles al III-lea s-a întâlnit luni cu militarii ucraineni care sunt antrenaţi de forţele britanice şi internaţionale în sud-vestul Angliei, la Wiltshire.

Regele a fost însoţit de generalul Patrick Sanders, şeful Statului Major General al armatei şi a asistat la un scurt exerciţiu de antrenament, după care s-a întâlnit cu militarii.

Regele, care a urcat pe tron în toamna anului trecut, a părut extrem de interesat de modul cum sunt antrenaţi militarii.

Misiunea ”oferă o pregătire de luptă de bază timp de cinci săptămâni recruţilor ucraineni care se vor întoarce să lupte în Ucraina”, potrivit unui comunicat al Palatului Buckingham.

Monarhul, care este pilot al forţelor aeriene regale, s-a întâlnit, de asemenea, cu militari internaţionali ”care şi-au unit forţele cu armata britanică”, pentru a oferi pregătire ucrainenilor. Este vorba despre instructori din mai multe ţări, printre care Noua Zeelandă, Australia, Canada, Lituania, Norvegia, Danemarca, Olanda, Suedia şi Finlanda.

Charles, care este şef de stat şi în Noua Zeelandă, a fost întâmpinat de un soldat neo-zeelandez cu un hongi, un salut tradiţional maori care presupune ca cele două persoane să îşi atingă şi să îşi apese nasurile reciproc.

Regele a avut, de asemenea, ocazia să vorbească cu câţiva soldaţi ucraineni care participă la pregătirea de bază.

King Charles visits #Ukrainian troops being trained by British forces

The monarch watched a short defensive training exercise and met some of the recruits training with #British and international partner forces. pic.twitter.com/uOGDML69Vt

— NEXTA (@nexta_tv) February 20, 2023