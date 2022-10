VIDEO. Regimul lui Putin a arestat un rus fiindcă asculta muzică ucraineană în mașină

Tribunalul districtual Tverskoi din Moscova a dispus arestarea pentru 15 zile a lui Anton Usov, un rezident al capitalei ruse, pentru că a ascultat muzică ucraineană, relatează Lenta și Hotnews.

De asemenea, bărbatul a fost amendat cu 50.000 de ruble, fiind găsit vinovat în temeiul articolelor 19.3 („Nesupunerea față de un ofițer de poliție”) și 20.3.3 („Discreditarea forțelor armate ruse”) din Codul de infracțiuni administrative.

Soția bărbatului a relatat că polițiștii rutieri l-au reținut pe Usov în după-amiaza zilei de 12 octombrie pentru că ascultase muzică ucraineană în mașina sa.

Astfel, potrivit canalului financiar RBC, instanța din Moscova a confirmat această versiune a evenimentelor.

Consiliul de Stat al Crimeei ocupate de ruși a cerut pe 4 octombrie ca melodia ucraineană „Chervona Kalina” să fie recunoscută drept extremist, transmițând o solicitare în acest sens ministerului Apărării de la Moscova de către Comisia pentru cultură și protecția patrimoniului cultural a parlamentului de la Moscova.

Autoritățile din Crimeea au cerut interzicerea melodiei în aceeași zi în care au amendat-o pe Olga Valeeva, Miss Crimeea, după apariția unui videoclip în care aceasta cântă alături de o altă tânără „Chervona Kalyna”, melodie devenită imn al rezistenței ucrainene.

Ulterior, ambele femei au fost acuzate de „discreditarea” forțelor armate ruse și de „promovarea simbolurilor extremiste”.

Valeeva, care are copii mici, a fost amendată cu 40.000 de ruble (677 de dolari), în timp ce prietena ei a fost condamnată la 10 zile de închisoare. De asemenea, cele două tinere au fost obligate de către autoritățile ruse să își ceară scuze, relatează sursa citată.

